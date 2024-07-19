В России создали бетон с повышенной устойчивостью к сложным условиям

По словам заведующего кафедрой «Инженерная геометрия и компьютерная графика» ДГТУ Евгения Щербаня, установка позволяет получать бетонные элементы для дорожных эстакад, колонн промышленных зданий и опор ЛЭП. Благодаря центрифугированию, бетон обладает улучшенной структурой, что повышает эксплуатационную надежность в сложных условиях.

Вариатропный бетон отличается по свойствам от обычного бетона, его структура варьируется по сечению изделия. Это делает его более долговечным и устойчивым к сульфатной коррозии. Добавление базальтовой фибры увеличивает прочность бетона на сжатие на 8,5%, на изгиб — на 79%, а водопоглощение снижается на 27%.