В России создали биочернила для 3D-печати еды

Опубликовано 14 мая 2024, 16:30
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В России создали биочернила для 3D-печати едыДобавлены растительные клетки
Ученые из Вятского государственного университета (ВятГУ) представили новую разработку: биочернила для 3D-печати продуктов из растительного сырья. Они добавили цельные растительные клетки в состав чернил, что позволяет создать пищевой материал, близкий по текстуре к натуральной пище.
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Проект решает проблему имитации сложной текстуры растительной пищи, что важно для восприятия вкуса и насыщения. Это позволит приверженцам здорового образа жизни, вегетарианцам и веганам легче поддерживать свою диету, а также поможет людям с затруднением при глотании.
Благодаря таким чернилам продукты из 3D-принтера становятся источником полезных веществ, способствуя улучшению здоровья. Диетологи подчеркивают важность улучшения вкуса и текстуры таких продуктов для их интеграции в повседневный рацион.