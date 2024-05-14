В России создали биочернила для 3D-печати еды

Проект решает проблему имитации сложной текстуры растительной пищи, что важно для восприятия вкуса и насыщения. Это позволит приверженцам здорового образа жизни, вегетарианцам и веганам легче поддерживать свою диету, а также поможет людям с затруднением при глотании.

Благодаря таким чернилам продукты из 3D-принтера становятся источником полезных веществ, способствуя улучшению здоровья. Диетологи подчеркивают важность улучшения вкуса и текстуры таких продуктов для их интеграции в повседневный рацион.