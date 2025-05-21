В России создали биоинженерную капсулу для выращивания тканей

Капсула фиксируется на сосудисто-нервном пучке, изолируя имплантированные клетки от окружающих тканей. Как пояснил исследователь СибГМУ Егор Зиновьев, разработка уже позволяет тестировать биосовместимость синтетических материалов, а в перспективе может использоваться для создания тканевых комплексов и даже мини-органов.

Ключевой особенностью стали специальные мембраны, разработанные в Томском политехе. Эксперименты на крысах подтвердили, что через эти мембраны успешно прорастают кровеносные сосуды, обеспечивая клетки кислородом и питательными веществами.

Разработка особенно перспективна для лечения диабета — с ее помощью можно будет выращивать клетки поджелудочной железы.