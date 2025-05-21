В России создали биоинженерную капсулу для выращивания тканей

Опубликовано 21 мая 2025, 17:341 мин.
В России создали биоинженерную капсулу для выращивания тканейРазработка поможет в лечении диабета и реконструктивной хирургии
В Сибирском государственном медицинском университете (СибГМУ) сообщили, что ученые вуза разработали макрокапсулу для выращивания клеточных культур в живом организме. Технология может найти применение в регенеративной медицине и экспериментальной хирургии.
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Капсула фиксируется на сосудисто-нервном пучке, изолируя имплантированные клетки от окружающих тканей. Как пояснил исследователь СибГМУ Егор Зиновьев, разработка уже позволяет тестировать биосовместимость синтетических материалов, а в перспективе может использоваться для создания тканевых комплексов и даже мини-органов.
Ключевой особенностью стали специальные мембраны, разработанные в Томском политехе. Эксперименты на крысах подтвердили, что через эти мембраны успешно прорастают кровеносные сосуды, обеспечивая клетки кислородом и питательными веществами.
Разработка особенно перспективна для лечения диабета — с ее помощью можно будет выращивать клетки поджелудочной железы.