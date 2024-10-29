В России
Опубликовано 29 октября 2024, 15:32
1 мин.

В России создали биологическую нейронную сеть для распознавания аудиосигналов

Новая система значительно снижает энергетические затраты
Ученые Саратовского государственного университета (СГУ) имени Н. Г. Чернышевского разработали биологическую нейронную сеть, способную различать внешние аудиосигналы. Эта новинка может потреблять значительно меньше энергии, чем традиционные искусственные нейронные сети.
В России создали биологическую нейронную сеть для распознавания аудиосигналов

© Ferra.ru

В последние годы в технологии распознавания сигналов активно применяются искусственные нейронные сети второго поколения. Однако их моделирование основано на сложных нейронах, напоминающих реальные. В результате, биологические спайковые нейронные сети третьего поколения отличаются высокой сложностью и потенциалом.

Учёные СГУ исследовали, как спайковая нейронная сеть, состоящая из нейронов ФитцХью-Нагумо, может распознавать аудиосигналы. Они обнаружили, что такая сеть может проявлять избирательные свойства к сигналам разной частоты, выбирая определённые связи между нейронами.

По словам доцента кафедры радиофизики и нелинейной динамики СГУ Андрея Буха, использование спайковых нейронных сетей может значительно снизить энергетические затраты по сравнению с обычными компьютерами. Учёные планируют дальнейшие исследования, чтобы выяснить, способны ли отдельные нейронные модели «накапливать» сигналы и демонстрировать разное поведение в зависимости от контекста.