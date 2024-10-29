В России создали биологическую нейронную сеть для распознавания аудиосигналов

В последние годы в технологии распознавания сигналов активно применяются искусственные нейронные сети второго поколения. Однако их моделирование основано на сложных нейронах, напоминающих реальные. В результате, биологические спайковые нейронные сети третьего поколения отличаются высокой сложностью и потенциалом.

Учёные СГУ исследовали, как спайковая нейронная сеть, состоящая из нейронов ФитцХью-Нагумо, может распознавать аудиосигналы. Они обнаружили, что такая сеть может проявлять избирательные свойства к сигналам разной частоты, выбирая определённые связи между нейронами.

По словам доцента кафедры радиофизики и нелинейной динамики СГУ Андрея Буха, использование спайковых нейронных сетей может значительно снизить энергетические затраты по сравнению с обычными компьютерами. Учёные планируют дальнейшие исследования, чтобы выяснить, способны ли отдельные нейронные модели «накапливать» сигналы и демонстрировать разное поведение в зависимости от контекста.