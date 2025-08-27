В России создали биоматериал для ускоренного заживления ран

Материал представляет собой биоразлагаемый полимер с упорядоченными массивами микрокамер. В них можно размещать различные биоактивные соединения, такие как дубильная кислота для снижения воспаления или перкарбонат натрия для стимуляции роста сосудов и борьбы с бактериями.

Особенность технологии заключается в возможности контролируемого высвобождения препаратов в нужный момент времени. Как объясняют разработчики, это работает по принципу русских пельменей — каждая «начинка» может быть разной и высвобождаться в определённый период лечения.

Поверхность материала состоит из тонкой плёнки гидрогеля на основе желатина, глицерина и аминокапроновой кислоты. Такая комбинация обеспечивает кровоостанавливающие свойства, эластичность и хорошее сцепление с живыми тканями.

Разработка может применяться не только для лечения ран, но и для покрытия имплантов, медицинских стентов и катетеров. Это позволяет создавать оптимальное химическое микроокружение для стимуляции клеточных процессов.

Исследование проводилось при поддержке Российского научного фонда с участием специалистов из Сколтеха, Сеченовского университета и Саратовского государственного медицинского университета.