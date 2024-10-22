В России создали бионическую подводную «рыбу» для исследований

Длина нового устройства составляет 0,5 метра, диаметр — 20 сантиметров. Конструкция аппарата имитирует механизмы движения рыб, используя реалистичный рыбий хвост. В отличие от существующих аналогов, в хвостовой части реализованы две техники плавания, характерные для тунца и дельфина. Аспирант Илья Урваев, участник разработки, отметил, что аппараты имеют гибкую конструкцию, что позволяет им минимизировать шум и воздействие на окружающую среду, не поднимая ил со дна.

Будущий образец устройства будет достигать 1,5 метра в длину и 30 сантиметров в диаметре, а вес составит около 20 килограммов. Управление аппаратом будет осуществляться оператором с помощью дистанционного пульта, с планируемой дальностью до нескольких десятков километров. В носовой части аппарата размещены видеокамера и гидролокатор, что обеспечивает высокую функциональность для различных подводных исследований.