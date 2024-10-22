В России
Опубликовано 22 октября 2024, 19:21
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В России создали бионическую подводную «рыбу» для исследований

Аппарат сочетает в себе преимущества дельфина и тунца
В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что специалисты Пензенского государственного университета (ПГУ) разработали бионический безэкипажный подводный аппарат, напоминающий рыбу и объединяющий полезные характеристики дельфина и тунца. Он предназначен для широкого спектра применения, включая океанологические исследования, поисково-спасательные операции и военные задачи.
В России создали бионическую подводную «рыбу» для исследований

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Длина нового устройства составляет 0,5 метра, диаметр — 20 сантиметров. Конструкция аппарата имитирует механизмы движения рыб, используя реалистичный рыбий хвост. В отличие от существующих аналогов, в хвостовой части реализованы две техники плавания, характерные для тунца и дельфина. Аспирант Илья Урваев, участник разработки, отметил, что аппараты имеют гибкую конструкцию, что позволяет им минимизировать шум и воздействие на окружающую среду, не поднимая ил со дна.

Будущий образец устройства будет достигать 1,5 метра в длину и 30 сантиметров в диаметре, а вес составит около 20 килограммов. Управление аппаратом будет осуществляться оператором с помощью дистанционного пульта, с планируемой дальностью до нескольких десятков километров. В носовой части аппарата размещены видеокамера и гидролокатор, что обеспечивает высокую функциональность для различных подводных исследований.