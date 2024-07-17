В России создали биоразлагаемые полимеры из отходов рыбной промышленности

Опубликовано 17 июля 2024, 17:08
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В России создали биоразлагаемые полимеры из отходов рыбной промышленностиС помощью бактерий
Ученые из Красноярского научного центра СО РАН разработали метод создания биоразлагаемых полимеров из отходов рыбной промышленности. Эти полимеры, не загрязняющие окружающую среду, обладают свойствами, схожими с нефтяным пластиком.
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Основой нового материала стали полигидроксиалканоаты (ПГА), которые вырабатываются бактериями. ПГА быстро разлагаются в природных условиях и могут стать альтернативой синтетическому пластику, производство которого достигло почти 400 млн тонн в год и может вырасти до 1 млрд тонн к 2050 году.
Исследования показали, что за 2−3 суток бактерии перерабатывают до 70% рыбных отходов в полимер. Проверка температурных свойств и кристаллизации подтверждает перспективность этой технологии. Она может снизить стоимость биоразлагаемых полимеров, сделать их производство экологичнее и решить проблему утилизации рыбных отходов.