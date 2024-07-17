В России создали биоразлагаемые полимеры из отходов рыбной промышленности

Основой нового материала стали полигидроксиалканоаты (ПГА), которые вырабатываются бактериями. ПГА быстро разлагаются в природных условиях и могут стать альтернативой синтетическому пластику, производство которого достигло почти 400 млн тонн в год и может вырасти до 1 млрд тонн к 2050 году.

Исследования показали, что за 2−3 суток бактерии перерабатывают до 70% рыбных отходов в полимер. Проверка температурных свойств и кристаллизации подтверждает перспективность этой технологии. Она может снизить стоимость биоразлагаемых полимеров, сделать их производство экологичнее и решить проблему утилизации рыбных отходов.