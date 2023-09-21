В России создали биоразлагаемый криогель для борьбы с опустыниванием

Раствор наносится на грунт, в котором уже находятся удобрения и семена многолетних культур, в результате чего при резком колебании температур образуется криогелевый слой, который связывает частицы почвы и защищает ее от внешних процессов, сохраняя влагу внутри. По словам ученых, данный процесс подходит не всем типам почв, тогда помогает микробиология.