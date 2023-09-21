В России создали биоразлагаемый криогель для борьбы с опустыниванием

В России создали биоразлагаемый криогель для борьбы с опустыниваниемОбразующиеся криоогелевый слой защищает почву от внешних процессов
В лаборатории коллоидной химии нефти Института химии нефти Сибирского отделения РАН создали биоразлагаемый криогель для борьбы с опустыниванием.
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Материал создан на основе синтетических и природных полимеров. Находящиеся поры в криогеле являются причиной оптимальных условий для растений, которые формируют прочный дерновый слой.
Нам хотелось получить экологичный, эластичный и пористый криогель для армирования поверхностного слоя почвы, содержащий в своем составе биоразлагаемый компонент, что позволит создать комфортные условия для прорастания растений. Разработанный состав криогеля получен на основе водных растворов поливинилового спирта и крахмала. Его преимущество заключается в сочетании хороших физико-химических свойств криогелей из синтетических полимеров и биоразлагаемости природных полимеров.
Раствор наносится на грунт, в котором уже находятся удобрения и семена многолетних культур, в результате чего при резком колебании температур образуется криогелевый слой, который связывает частицы почвы и защищает ее от внешних процессов, сохраняя влагу внутри. По словам ученых, данный процесс подходит не всем типам почв, тогда помогает микробиология.