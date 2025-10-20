В России создали биорезорбируемые импланты с управляемым сроком растворения

Традиционные стальные и титановые импланты требуют повторной операции после сращивания костей. Магниевые сплавы являются перспективной альтернативой, поскольку постепенно рассасываются в организме. Однако их применение сдерживалось низкой коррозионной стойкостью и неравномерным растворением.

Ученые предложили решение этой проблемы. Они использовали термообработку для 3D-печатных имплантов из сплава WE43, которая включает нагрев до 525 градусов в течение 4 часов с последующим отжигом.

Новый подход позволяет снизить внутренние напряжения в материале и повысить его устойчивость к коррозии. Это обеспечивает равномерное растворение импланта и сохранение его механических свойств в течение заданного времени.

Исследователи отмечают, что остаточная пористость и дефекты после 3D-печати контролируются через плотность лазерной энергии.