В России создали бокс для испытания пожарной сигнализации с использованием ИИ

Этот уникальный бокс, лишенный аналогов в мире, позволит минимизировать последствия возгораний на производстве. Он состоит из четырех специализированных камер сгорания, оборудованных передовыми системами пожаротушения. Ученые уже начали исследования в первой камере, а эксперименты в остальных начнутся в конце марта 2024 года.

Этот проект реализуется в рамках федеральной программы «Передовые инженерные школы» при поддержке национального проекта «Наука и университеты». Он направлен на подготовку специалистов, способных внедрять цифровые технологии для развития новых направлений в бизнесе и промышленности. В проекте участвуют 50 вузов в 23 регионах страны, а созданный бокс станет важным инструментом для совершенствования систем безопасности на атомных объектах.