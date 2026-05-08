В России создали быстрый тест для анализа микробиоты кишечника

Новая разработка позволяет количественно оценить состав микробиоты толстой кишки. Тест выявляет таксоны, условно патогенную флору и грибы рода Candida. Результат можно получить уже в день обращения. Себестоимость тестирования обещает быть невысокой.

По мнению главного внештатного гастроэнтеролога Минздрава России Владимира Ивашкина, внедрение этого теста сделает анализ микробиоты доступнее. Это поможет развитию персонифицированной медицины. Изучение микробиоты важно для иммунологов, неврологов, ревматологов и психиатров, так как кишечник связан с иммунитетом и головным мозгом.