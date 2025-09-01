В России
Опубликовано 01 сентября 2025, 20:37
1 мин.

В России создали Центр высокоточной навигации

Новая структура работает на базе МИИГАиК
В пресс-службе Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК) сообщили, что на базе создан Центр высокоточной навигации, позиционирования и систем сбора пространственных данных.
В России создали Центр высокоточной навигации

© Ferra.ru

Центр предназначен для разработки и испытаний стратегических измерительных систем, обеспечивающих координатно-временные потребности государства. Важными направлениями деятельности станут разработка производственных стандартов, внедрение системы добровольной сертификации и создание конструкторской документации для отечественных технологий.

Как отметила ректор МИИГАиК Надежда Камынина, создание центра позволяет избежать дублирования дорогостоящего оборудования и обеспечивает его максимальную загрузку. Это повышает эффективность использования бюджетных средств и делает уникальную исследовательскую инфраструктуру доступной для научных коллективов из разных организаций.

Центр оснащен лазерными трекерами с микронной точностью, лазерными сканерами, имитаторами сигналов спутниковых навигационных систем и климатическими камерами. Оборудование позволит разрабатывать альтернативные технологии навигации и тестировать оборудование в экстремальных условиях.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#технологии