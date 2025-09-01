В России создали Центр высокоточной навигации

Центр предназначен для разработки и испытаний стратегических измерительных систем, обеспечивающих координатно-временные потребности государства. Важными направлениями деятельности станут разработка производственных стандартов, внедрение системы добровольной сертификации и создание конструкторской документации для отечественных технологий.

Как отметила ректор МИИГАиК Надежда Камынина, создание центра позволяет избежать дублирования дорогостоящего оборудования и обеспечивает его максимальную загрузку. Это повышает эффективность использования бюджетных средств и делает уникальную исследовательскую инфраструктуру доступной для научных коллективов из разных организаций.

Центр оснащен лазерными трекерами с микронной точностью, лазерными сканерами, имитаторами сигналов спутниковых навигационных систем и климатическими камерами. Оборудование позволит разрабатывать альтернативные технологии навигации и тестировать оборудование в экстремальных условиях.