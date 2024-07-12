В России создали чат-бота для диагностики рака кожи

Опубликовано 12 июля 2024, 17:50
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В России создали чат-бота для диагностики рака кожиНа основе ИИ
Студенты Цифровой кафедры Первого МГМУ имени И. М. Сеченова разработали чат-бота в Telegram, который позволяет пользователям по фото получать информацию о возможных кожных образованиях. Проект, способный распознавать как доброкачественные, так и потенциально опасные новообразования, также предоставляет данные о ближайших медицинских учреждениях для дальнейшей консультации.
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По словам руководителя проекта Ляман Шамиловой, для использования бота пользователю достаточно загрузить фото на смартфон и отправить его в чат. В ответ бот предложит рекомендации по дальнейшим шагам, включая возможность записи на прием к врачу или удаленный мониторинг новообразования.
Чат-бот использует технологии искусственного интеллекта для быстрого и точного анализа образований на коже. Он базируется на обширной базе данных дерматоскопических снимков, включающей более 10 тысяч изображений различных типов кожных заболеваний.
Источник:Газета.Ru
Автор:Ингела Воробьева
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