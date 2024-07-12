В России создали чат-бота для диагностики рака кожи

По словам руководителя проекта Ляман Шамиловой, для использования бота пользователю достаточно загрузить фото на смартфон и отправить его в чат. В ответ бот предложит рекомендации по дальнейшим шагам, включая возможность записи на прием к врачу или удаленный мониторинг новообразования.

Чат-бот использует технологии искусственного интеллекта для быстрого и точного анализа образований на коже. Он базируется на обширной базе данных дерматоскопических снимков, включающей более 10 тысяч изображений различных типов кожных заболеваний.