Опубликовано 09 октября 2025, 23:58
В России создали цифровой «двойник» населения для прогнозов развития

Сервис анализирует города и небольшие поселки
В пресс-службе Самарского университета имени Королева сообщили, что специалисты вуза и компании «Самис» разработали электронный сервис, который объединяет и анализирует информацию о населении российских городов и деревень. Система использует нейросетевые технологии для создания цифровых профилей территорий.
Как отметил руководитель направления геоданных Андрей Чернов, впервые создана модель, охватывающая не только крупные города, но и малые населенные пункты, включая деревни с несколькими десятками жителей. База данных включает информацию по всем 85 регионам страны.

Проект реализован в сотрудничестве с Центром компетенций НТИ на базе МИИГАиК. Сервис работает на основе ранее созданной платформы «Робот-картограф», которая с помощью искусственного интеллекта формирует цифровые модели территорий.

Система способна обрабатывать официальные данные как в разрезе целых регионов, так и на уровне отдельных домов. Это позволяет анализировать и прогнозировать изменения демографической, экономической и инфраструктурной ситуации с высокой детализацией.