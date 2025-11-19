В России создали цифровой двойник скважины для добычи нефти в Арктике

Новый подход основан на использовании цифрового двойника скважины. Эта виртуальная модель с точностью прогноза 95% помогает рассчитать оптимальные параметры прогрева нефтяных залежей. Тепловое воздействие можно направить именно на нефть, минимизируя влияние на мерзлые породы.

Точность модели подтверждена испытаниями на данных Усинского месторождения в Коми. В фоновом режиме расхождения с фактическими показателями составили менее 0,1%. При умеренном нагреве до 143 градусов Цельсия погрешность не превысила 8%. Даже в интенсивном режиме с нагревом до 273 градусов соответствие экспериментальным данным достигло 95%

Разработка пермских ученых решает ключевую проблему нефтедобычи в арктических регионах. Метод позволяет сохранить устойчивость скважин и предотвратить аварии, связанные с таянием вечной мерзлоты, обеспечивая более безопасную разработку месторождений.