В России создали цифровую модель для ремонта мостов

Самыми уязвимыми местами мостовых конструкций являются опорные узлы с полимерными деталями. Они работают как суставы: гасят вибрацию и позволяют пролетам смещаться под нагрузкой. Чаще всего выходят из строя именно они. В пермском Политехе изучили сверхвысокомолекулярный полиэтилен — современную замену тефлону.

По словам доцента кафедры вычислительной математики, механики и биомеханики ПНИПУ Анны Каменских, были проведены эксперименты: образцы сжимали с разной скоростью при температурах от минус 40 до плюс 80 градусов. Также материал испытывали циклическими нагрузками с охлаждением. На основе этих данных построили цифровой двойник, который учитывает упругость, вязкость и пластичность полимера.

Модель применили к сферической опорной части железнодорожного моста. Расчеты показали: после 2 тысяч проходов составов деформация в самой опасной зоне достигает 9%. Материал уже необратимо изменился, но не разрушился. Это позволяет вовремя назначить ремонт.