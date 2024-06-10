В России создали цифровую платформу дизайна интерьера с ИИ

Компания «Иммерсия СК» представила онлайн-платформу VIM, позволяющую решать проблемы в сфере недвижимости. Решение интегрируется в сайты и мобильные приложения застройщиков и агентств недвижимости.

Директор направления наукоемких технологий Фонда «Сколково» Юрий Хаханов отмечает важность господдержки для снижения цен на ИИ-проекты. Технология VIM генерирует цифровые паспорта помещений и позволяет создавать индивидуальный дизайн интерьера.

Редактор интерьеров VIM использует нейронные сети для автоматического генерирования планировок помещений и расстановки мебели.

Основатель «Иммерсия СК» Елена Хлапина отмечает, что решение на базе ИИ и 3D-визуализации позволяет формировать полное представление об объекте недвижимости до его ввода в эксплуатацию.