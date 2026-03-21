В России создали цифровые двойники карбонового полигона в бухте Аякс

Опубликовано 21 марта 2026, 23:04
В России создали цифровые двойники карбонового полигона в бухте АяксЛазеры и беспилотники помогли оценить запасы углерода
В Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) составили детальную карту углерода на карбоновом полигоне в бухте Аякс. Они впервые применили комбинацию воздушного и наземного сканирования с помощью лидаров, беспилотников и мультиспектральных камер. Это позволило создать цифровые модели территории для долгосрочного мониторинга углеродного баланса.
Съемки проводились в холодный и теплый сезоны. Ученые определили породы деревьев, их параметры, а также оценили биомассу и запасы углерода. Выяснилось, что основные запасы сосредоточены в лесной зоне, тогда как луговая растительность накапливает углерод меньше, несмотря на большую площадь.
Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ. Полигон в бухте Аякс занимает более 20 гектаров на острове Русский. Он стал первым среди 19 карбоновых полигонов России, где применили такой комплексный подход. Полученные данные помогут точнее оценивать способность прибрежных экосистем поглощать парниковые газы.