В России создали цифровых помощников для лечения диабета

Как пояснила заведующая кафедрой эндокринологии Светлана Булгакова, программа учитывает возраст пациента, сопутствующие заболевания и риски осложнений. Калькуляторы автоматически рассчитывают оптимальные показатели уровня сахара в крови, оценивают сердечно-сосудистые риски и вероятность развития почечных осложнений.

Особое внимание уделено лечению диабета второго типа у людей старшего возраста. По словам ассистента кафедры Николая Первышина, система экономит время врачей на приеме, помогая быстро получить все необходимые данные для назначения терапии.

Разработка уже готова к использованию в клинической практике. Она не требует дополнительного оборудования — врачи могут применять ее прямо во время приема пациента. Это особенно важно в условиях ограниченного времени амбулаторного осмотра.