В России создали датчик дыхания для выявления болезней

Устройство состоит из тонкой пленки, напечатанной на обычной офисной бумаге. Датчик можно закрепить на теле или медицинской маске. При диабете и некоторых болезнях сердца в выдохе повышается количество ацетона, при проблемах с почками уровень аммиака. Новый датчик чувствителен к этим маркерам, отметили в пресс-службе.

В экспериментах участвовали 32 добровольца: здоровые люди, пациенты с диабетом и человек после инфаркта. Прибор зафиксировал пик ацетона у больных. Устройство позволяет даже отслеживать повышение уровня глюкозы после еды. Каждый датчик считывает только нужные сигналы. Прибор имеет низкую себестоимость и прост в использовании. Пока созданы лабораторные образцы. В будущем датчик планируют применять для пожарных, пилотов и водолазов.