Опубликовано 17 апреля 2026, 19:07
В России создали датчик дыхания для выявления болезней

Устройство анализирует химический состав выдоха
В пресс-службе Российского научного фонда (РНФ) сообщили, что ученые Института физики полупроводников (ИФП) имени А. В. Ржанова СО РАН (Новосибирск) и Объединенного института высоких температур РАН (Москва) разработали датчик на основе графена и полимера. Прибор мгновенно анализирует химический состав выдыхаемого воздуха. Он выявляет признаки сахарного диабета, сердечной недостаточности и других хронических болезней.
Устройство состоит из тонкой пленки, напечатанной на обычной офисной бумаге. Датчик можно закрепить на теле или медицинской маске. При диабете и некоторых болезнях сердца в выдохе повышается количество ацетона, при проблемах с почками уровень аммиака. Новый датчик чувствителен к этим маркерам, отметили в пресс-службе.

В экспериментах участвовали 32 добровольца: здоровые люди, пациенты с диабетом и человек после инфаркта. Прибор зафиксировал пик ацетона у больных. Устройство позволяет даже отслеживать повышение уровня глюкозы после еды. Каждый датчик считывает только нужные сигналы. Прибор имеет низкую себестоимость и прост в использовании. Пока созданы лабораторные образцы. В будущем датчик планируют применять для пожарных, пилотов и водолазов.