В России создали дешевый катализатор из глины для очистки нефти

Бентонит — это природный минерал, способный впитывать влагу и образовывать плотный гель. Благодаря этим свойствам его давно применяют в строительстве и промышленности. Теперь ученые нашли способ модифицировать его структуру, чтобы увеличить пористость и активность.

Разработанный образец способен восстанавливаться и сохранять свои свойства. В перспективе он может применяться не только для очистки нефтепродуктов от олефинов, но и в реакциях алкилирования, которые широко используются в органическом синтезе.

В начале планируется выпуск небольших партий для научных организаций и предприятий химической отрасли. В дальнейшем проект хотят масштабировать для промышленного применения на нефтеперерабатывающих заводах, отметили в пресс-службе.