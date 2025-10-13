В России создали дешевый катализатор из глины для очистки нефти

Опубликовано 13 октября 2025, 11:551 мин.
В России создали дешевый катализатор из глины для очистки нефтиРазработка НГУ может заменить зарубежные аналоги
В пресс-службе Новосибирского госуниверситета сообщили, что ученые вуза создали катализатор на основе бентонитовой глины, который может использоваться для очистки нефтепродуктов и органического синтеза. Разработка представляет собой более доступную по цене альтернативу зарубежным материалам, поставки которых сейчас ограничены.
© Ferra.ru
Бентонит — это природный минерал, способный впитывать влагу и образовывать плотный гель. Благодаря этим свойствам его давно применяют в строительстве и промышленности. Теперь ученые нашли способ модифицировать его структуру, чтобы увеличить пористость и активность.
Разработанный образец способен восстанавливаться и сохранять свои свойства. В перспективе он может применяться не только для очистки нефтепродуктов от олефинов, но и в реакциях алкилирования, которые широко используются в органическом синтезе.
В начале планируется выпуск небольших партий для научных организаций и предприятий химической отрасли. В дальнейшем проект хотят масштабировать для промышленного применения на нефтеперерабатывающих заводах, отметили в пресс-службе.