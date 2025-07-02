В России создали дешевый способ производства графена из отходов

Как пояснил Алексей Возняковский из Физико-технического института имени Иоффе, новая методика решает ключевую проблему графена — высокую стоимость производства. Ученым удалось наладить выпуск до 10 кг материала в месяц с возможностью масштабирования.

Процесс основан на преобразовании биополимеров в графеновые плоскости с помощью самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. Температура реакции достигает 2000 градусов, что позволяет получить материал без дефектов структуры.

Разработка ведется совместно с несколькими научными центрами, включая Научно-исследовательский институт синтетического каучука, Северный Арктический федеральный университет (САФУ), Институт биологии Коми, Институт геологии Коми, Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова.

Полученный графен обладает рекордной прочностью — в 200 раз превышающей сталь — и может применяться в производстве композитов, покрытий и сорбентов, а также в оборонной промышленности.