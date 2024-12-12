В России создали детектор для исследований на российском коллайдере

Коллайдер NICA (Nuclotron based Ion Collider fAcility) создается в Объединенном институте ядерных исследований и предназначен для проведения экспериментов, которые помогут воссоздать условия, существовавшие во Вселенной сразу после Большого взрыва. Чтобы изучать такие процессы, нужны высокоточные детекторные системы, способные фиксировать мельчайшие частицы, возникающие при столкновении ядер на высоких скоростях.

Разработчики системы подробно изучили мировой опыт создания детекторов, в том числе использующихся на Большом адронном коллайдере, и адаптировали эти технологии для нужд российских исследований. Новый детектор работает по принципу пиксельных матриц фотоаппаратов, которые регистрируют видимый свет, но в этом случае система фиксирует ядерное излучение.

Детектор состоит из множества слоев, покрытых пикселями на кремниевых платформах. Это позволяет с высокой точностью отслеживать траектории частиц.