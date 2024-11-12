В России создали детекторы для изучения дальнего космоса

Микроволны, в отличие от видимого света, содержат гораздо больше данных о самых удаленных уголках космоса. С помощью этих детекторов астрономы смогут создавать более точные и детализированные карты небесных объектов. Датчики планируется установить на радиотелескопы, что позволит исследовать экзопланеты и химические вещества, такие как кислород и вода, в их атмосферах.

Сергей Шитов, заведующий лабораторией криоэлектронных систем НИТУ МИСИС, отметил, что сверхчувствительные охлаждаемые детекторы востребованы в радиоастрономии. Они позволят создавать устройства для радионаблюдений с высоким угловым разрешением, что поможет раскрыть тайны далеких участков космоса.