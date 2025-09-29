В России
Опубликовано 29 сентября 2025, 19:29
1 мин.

В России создали диагностический комплекс для выявления болезней у коров

Устройство определяет опасное заболевание по анализу выдыхаемого воздуха
В пресс-службе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) НЭТИ сообщили, что ученые вуза разработали автоматизированный комплекс для диагностики кетоза у крупного рогатого скота. Устройство анализирует содержание ацетона и метана в выдыхаемом воздухе животных, что позволяет выявлять заболевание на ранних стадиях.
В России создали диагностический комплекс для выявления болезней у коров

© Ferra.ru

Кетоз является распространенным метаболическим нарушением, связанным с неправильным обменом веществ. Болезнь может приводить к снижению удоев, проблемам с репродуктивной функцией и в тяжелых случаях — к гибели животных. Традиционно одним из симптомов заболевания служит характерный запах ацетона.

Диагностический комплекс представляет собой самоходное устройство, оснащенное системой отбора проб газа и датчиками для определения концентрации ацетона и метана. Сенсорная система является многоразовой и не требует частой замены. Полученные данные передаются по беспроводной связи на сервер для анализа.

Разработка относится к экспресс-методам диагностики. Кроме сельского хозяйства, технология может применяться в промышленной безопасности, нефтехимии и экологическом мониторинге.