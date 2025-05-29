В России создали ДНК-тест на основе отечественных реагентов для изучения генетики

Опубликовано 29 мая 2025, 19:241 мин.
В России создали ДНК-тест на основе отечественных реагентов для изучения генетикиНовый тест позволит узнать происхождение и родословную быстрее
В Новосибирске разработали ДНК-тест, который помогает исследовать генетическую историю человека. Этот тест основан на отечественных наборах реагентов, что особенно важно для снижения зависимости от импортных компонентов. Новинка была представлена на международной конференции Startup Village 2025 в Сколково.
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ДНК-тест позволяет получить информацию о трех ключевых аспектах: этническом составе по четырем основным группам, гаплогруппе по отцовской линии (Y-хромосома) и гаплогруппе по материнской линии (митохондриальная ДНК). Это помогает понять не только расовую принадлежность, но и проследить историю далеких предков, а также маршруты миграции древних племен.
Важным преимуществом нового теста является скорость получения результатов — на это уходит около 45 дней. Для сравнения, аналоги других производителей могут требовать несколько месяцев ожидания. Лабораторные анализы проводятся с использованием современного оборудования, что обеспечивает точность и надежность данных.