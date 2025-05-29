В России создали ДНК-тест на основе отечественных реагентов для изучения генетики

ДНК-тест позволяет получить информацию о трех ключевых аспектах: этническом составе по четырем основным группам, гаплогруппе по отцовской линии (Y-хромосома) и гаплогруппе по материнской линии (митохондриальная ДНК). Это помогает понять не только расовую принадлежность, но и проследить историю далеких предков, а также маршруты миграции древних племен.

Важным преимуществом нового теста является скорость получения результатов — на это уходит около 45 дней. Для сравнения, аналоги других производителей могут требовать несколько месяцев ожидания. Лабораторные анализы проводятся с использованием современного оборудования, что обеспечивает точность и надежность данных.