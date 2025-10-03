В России создали ДНК-вакцины для рыб, повышающие их выживаемость

Опубликовано 03 октября 2025, 18:291 мин.
В России создали ДНК-вакцины для рыб, повышающие их выживаемостьНовая технология протестирована на судаке в аквакультуре
Российские ученые разрабатывают ДНК-вакцины для рыб, способные значительно увеличить их выживаемость в хозяйствах. Летом в Ленинградской области был проведен первый пилотный эксперимент на судаке обыкновенном в условиях промышленной аквакультуры. Исследователи сравнивали эффективность разных способов введения препарата: перорального, инъекционного и иммерсионного.
Цель эксперимента — не борьба с конкретным патогеном, а изучение работы самой вакцины и оптимизация методов её введения, чтобы повысить эффективность и снизить стресс у рыб. Особое внимание уделяется неинъекционным методам, так как инъекции при массовой обработке рыб крайне трудоемки.
Предпочтительным считают иммерсионный способ вакцинации: рыбу кратковременно помещают в резервуары с вакциной, а затем возвращают в основное пространство обитания.