В России создали ДНК-вакцины для рыб, повышающие их выживаемость

Цель эксперимента — не борьба с конкретным патогеном, а изучение работы самой вакцины и оптимизация методов её введения, чтобы повысить эффективность и снизить стресс у рыб. Особое внимание уделяется неинъекционным методам, так как инъекции при массовой обработке рыб крайне трудоемки.

Предпочтительным считают иммерсионный способ вакцинации: рыбу кратковременно помещают в резервуары с вакциной, а затем возвращают в основное пространство обитания.