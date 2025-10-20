В России создали долговечный катализатор для получения водорода

Карбамид, состоящий из азота, водорода, кислорода и углерода, давно используется в химической промышленности, в том числе для производства удобрений и смол. Теперь он может служить источником водорода, а новый катализатор позволяет извлекать его эффективнее и экономичнее.

Нанотрубки защищают никель от разрушения и служат каркасом для формирования металлических нанопроводов. Их обработка азотной плазмой создает дефекты, через которые никель проникает внутрь трубок, увеличивая длину нанопроводов и создавая активные центры катализа. Это повышает эффективность катализатора и делает его более стабильным, отметили в пресс-службе.

Испытания показали, что новый материал сохраняет активность даже после тысячи рабочих циклов: ее снижение составляет менее 2%. Это позволит уменьшить расход катализатора при промышленном извлечении водорода и повысить экономическую эффективность процесса.