В России создали дрон-геологоразведчик со встроенным сейсмодатчиком

Опубликовано 01 декабря 2025, 23:041 мин.
В России создали дрон-геологоразведчик со встроенным сейсмодатчикомАппарат может самостоятельно заглубляться в грунт
Специалисты Санкт-Петербургского ФИЦ РАН совместно с Балтийским федеральным университетом и компанией «Р-сенсор» разработали прототип беспилотного летательного аппарата для геологоразведки. Особенностью дрона является встроенный сейсмический датчик и система заглубления в грунт.
Такая конструкция обеспечивает плотный контакт с почвой и качественную регистрацию данных, исключая необходимость поиска отдельного датчика. После проведения измерений аппарат самостоятельно возвращается к оператору. Прототип успешно прошел полевые испытания в Ленинградской области и в перспективе может использоваться в арктических условиях.
Разработка является альтернативой традиционным проводным системам сейсморазведки, требующим привлечения сотен специалистов. Ученые также создали методы обработки данных и нейросетевые модели для классификации типов местности и выбора точек для заглубления.
Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда.