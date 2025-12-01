В России создали дрон-геологоразведчик со встроенным сейсмодатчиком

Такая конструкция обеспечивает плотный контакт с почвой и качественную регистрацию данных, исключая необходимость поиска отдельного датчика. После проведения измерений аппарат самостоятельно возвращается к оператору. Прототип успешно прошел полевые испытания в Ленинградской области и в перспективе может использоваться в арктических условиях.

Разработка является альтернативой традиционным проводным системам сейсморазведки, требующим привлечения сотен специалистов. Ученые также создали методы обработки данных и нейросетевые модели для классификации типов местности и выбора точек для заглубления.

Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда.