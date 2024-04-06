В России создали двигатель внутреннего сгорания Gimura 1000s

Gimura 1000s обладает рабочим объемом 1,0 литра и развивает мощность до 105 лошадиных сил, с турбонаддувом достигая 215 л.с. Двигатель полностью изготовлен из алюминия и весит 60 килограммов. Он предназначен для легкой техники, включая квадроциклы и снегоходы, хотя может быть использован и в автомобилях, но с некоторыми ограничениями из-за недостаточного крутящего момента.

Планируется начать производство Gimura 1000s в Казани в 2025 году с ежемесячным выпуском в 300 единиц на первом этапе. Проект уже получил инвестиции более 100 миллионов рублей, но для запуска завода требуется еще минимум 500 миллионов рублей, поэтому идет поиск соинвесторов.