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В России
Опубликовано 21 марта 2024, 17:50
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В России создали экологичный катализатор для фармацевтики и бытовой химии

На основе амина и йода
В пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета сообщили, что ученые вуза создали инновационный катализатор, который не только экономически выгоден, но и безопасен для окружающей среды. Это вещество, ускоряющее химические реакции, может быть применено в различных областях, включая фармацевтику и производство бытовой химии.

Новый катализатор, разработанный на основе амина и органической соли йода, позволяет получать важные химические соединения более экономично и без ущерба для экологии. В отличие от традиционных катализаторов на основе тяжелых металлов, этот новый продукт легко поддается повторному использованию, не требует сложной переработки и не наносит вреда окружающей среде, отметили в пресс-службе.

Ученые подчеркнули, что создание экологически безопасных альтернатив традиционным катализаторам является важным шагом в направлении сохранения природы и улучшения качества производства химических продуктов. Новый катализатор представляет собой перспективное решение для промышленности, где требуется ускорение химических процессов при минимальном воздействии на окружающую среду.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#разработка
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#Россия
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#химия