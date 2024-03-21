В России создали экологичный катализатор для фармацевтики и бытовой химии

Новый катализатор, разработанный на основе амина и органической соли йода, позволяет получать важные химические соединения более экономично и без ущерба для экологии. В отличие от традиционных катализаторов на основе тяжелых металлов, этот новый продукт легко поддается повторному использованию, не требует сложной переработки и не наносит вреда окружающей среде, отметили в пресс-службе.

Ученые подчеркнули, что создание экологически безопасных альтернатив традиционным катализаторам является важным шагом в направлении сохранения природы и улучшения качества производства химических продуктов. Новый катализатор представляет собой перспективное решение для промышленности, где требуется ускорение химических процессов при минимальном воздействии на окружающую среду.