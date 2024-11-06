В России создали экспресс-тест для диагностики инфекций за 20 минут

Метод основан на генетических технологиях CRISPR-Cas и изотермической амплификации нуклеиновых кислот. В результате диагностика занимает от 20 до 40 минут, что в три раза быстрее традиционных ПЦР-методов и на 30% дешевле. Такой подход поможет значительно ускорить назначение правильной терапии, предотвращая осложнения.

По словам Наталии Морозовой, научного сотрудника СПбПУ, своевременная диагностика инфекций и определение устойчивости к антибиотикам — важный шаг в борьбе с бактериальной резистентностью. Промедление или неправильное лечение могут привести к серьезным последствиям.

Проект уже прошел успешное тестирование в Москве. Разработчики работают над созданием функционального прототипа устройства и запуском производственных линий. Разработка поддерживается программой «Приоритет 2030» и индустриальным партнером.