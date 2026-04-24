В России создали экспресс-тест на инфаркт

Опубликовано 24 апреля 2026, 14:541 мин.
В России создали экспресс-тест на инфарктЧувствительность выше аналогов в 45 раз
В пресс-службе Московского физико-технического института сообщили, что ученые разработали систему экспресс-диагностики инфаркта миокарда, которая выдает результат за 6 минут. По данным разработчиков, чувствительность теста превышает существующие аналоги в 45 раз. В основе метода используются наноцепочки из частиц оксида железа длиной около микрометра с закрепленными антителами.
Тест выявляет белок H-FABP, который появляется в крови уже в первый час после начала инфаркта. При воздействии вращающегося магнитного поля наноцепочки перемешивают образец и ускоряют реакцию. Также они притягиваются друг к другу, усиливая сигнал и снижая фоновые помехи.
Для работы системы подходят стандартные тест-полоски и простой генератор магнитного поля на батарейках. Это позволяет проводить анализ без сложного оборудования, отметили в пресс-службе.