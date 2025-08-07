В России создали экспресс-тест на пять опасных инфекций

Новый метод диагностики позволяет обнаружить возбудителей заболеваний всего за 60 минут. Тест отличается высокой чувствительностью — он выявляет даже минимальное количество патогенных микроорганизмов.

Разработка велась в рамках проекта «Санитарный щит страны». В Роспотребнадзоре подчеркивают, что хотя ситуация с этими инфекциями в России стабильна, сохраняется риск их завоза из-за рубежа.

Компактные и мобильные тест-системы помогут оперативно реагировать на возможные угрозы. Это особенно важно для предотвращения распространения опасных заболеваний в случае их появления на территории страны.