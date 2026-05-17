В России создали экспресс-тест на вредный пластик в товарах

В основе новой технологии лежат халькогенидные квантовые точки. Это нанокристаллы полупроводников, которые обладают ярким свечением. В сочетании со специальными антителами они работают как сверхчувствительные наномаячки. При контакте с молекулами токсина система сигнализирует об их наличии.

По словам соавтора изобретения, доцента кафедры химии, новых технологий и материалов Сагилы Новиковой

Раньше обнаружить малые дозы диэтилфталата можно было только в лабораторных условиях. Новая разработка позволяет проводить проверку в любом месте без специального образования. Чувствительность теста оказалась выше, чем у обычных красителей. Метод дает результат за несколько минут.