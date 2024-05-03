В России создали экзоскелет для реабилитации после ранений

Опубликовано 03 мая 2024, 13:51
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В России создали экзоскелет для реабилитации после раненийОн подстраивается под пациента
Ученые Юго-Западного государственного университета (ЮЗГУ) в Курске разработали экзоскелет нижних конечностей, который поможет в реабилитации людей с травмами нижних конечностей.
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Устройство подстраивается под каждого пациента, отслеживая его движения и корректируя программу восстановления. Экзоскелет ЮЗГУ оснащен 20 приводами, позволяющими имитировать движения стопы, голени и бедра.
Экзоскелет ЮЗГУ имеет ряд преимуществ перед зарубежными аналогами. Он на 80% состоит из отечественных компонентов, что делает его более доступным. В конце лета экзоскелет пройдет клинические испытания на базе Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова.
В будущем ученые планируют оснастить экзоскелет искусственным интеллектом, который будет самостоятельно подстраивать аппарат под каждого пациента.