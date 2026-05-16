В России создали электродвигатель для высокоскоростных беспилотных судов

Опубликовано 16 мая 2026, 19:32
В России создали электродвигатель для высокоскоростных беспилотных судовСистема разгоняет суда до 55 км/ч и служит до 20 лет
Российская компания Flymar разработала первую в стране систему электродвижения для скоростных беспилотных судов. Двигатель и цифровой контроллер управления уже прошли успешные испытания. Система полностью спроектирована и произведена в России. Она подходит как для пассажирских, так и для грузовых судов.
Судно с новой системой способно развивать скорость до 55 километров в час. Цифровой интерфейс взаимодействует с двигателем 50 раз в секунду, что намного быстрее реакции человека. Состояние мотора отслеживают более десяти сенсорных датчиков температуры и тока. Расчетный ресурс двигателя составляет свыше 20 тысяч часов при своевременном обслуживании. Это в 4−5 раз выше, чем у стандартных дизельных аналогов. Срок службы двигателя достигает 20 лет.
Компания планирует устанавливать систему на свои суда Flymar F8, а также поставлять ее на рынок. Такие суда практически не создают волны на ходу и не разрушают береговую линию.