В России создали электродвигатель для высокоскоростных беспилотных судов

Судно с новой системой способно развивать скорость до 55 километров в час. Цифровой интерфейс взаимодействует с двигателем 50 раз в секунду, что намного быстрее реакции человека. Состояние мотора отслеживают более десяти сенсорных датчиков температуры и тока. Расчетный ресурс двигателя составляет свыше 20 тысяч часов при своевременном обслуживании. Это в 4−5 раз выше, чем у стандартных дизельных аналогов. Срок службы двигателя достигает 20 лет.

Компания планирует устанавливать систему на свои суда Flymar F8, а также поставлять ее на рынок. Такие суда практически не создают волны на ходу и не разрушают береговую линию.