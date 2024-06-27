В России создали электронно-лучевую пушку для аддитивной 3D-печати

Электронно-лучевая пушка обладает компактными размерами и сниженной массой, что значительно уменьшает ее стоимость по сравнению с зарубежными аналогами. Оптимизация параметров модуля для генерации электронного луча специально для аддитивной печати повысила технологичность и качество производимых изделий.

Пресс-служба университета отмечает, что все компоненты пушки разработаны в рамках исследовательского проекта учеными МЭИ. Созданный внедряемый модуль подачи позволяет одновременно использовать несколько проволок из различных материалов, что делает новую разработку универсальным инструментом для современного промышленного производства.