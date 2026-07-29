В России создали электронный испаритель анестетиков

Разработка предназначена для аппарата ингаляционной анестезии МАИА-01 производства Уральского оптико-механического завода. Устройство сможет автоматически поддерживать заданную концентрацию паров лекарственных препаратов во время операций.

«Морфей» оснащен подогреваемой камерой смешения, которая помогает сохранять стабильность параметров при длительных процедурах. Электронная система позволит подключить испаритель к микропроцессорному управлению наркозного аппарата, автоматически корректировать настройки и реагировать на отклонения.

Разработчики также предусмотрели возможность применения технологий 3D-печати при производстве устройства.