В России создали электропроводящие полимерные композиты

В основе разработки лежит использование полисульфона и углеродных наполнителей. Технология смешения в растворе позволяет достигать равномерного распределения добавок при меньшей вязкости состава compared to традиционными методами. После удаления растворителя и термического прессования получаются готовые образцы.

Как отметила ректор НИТУ МИСИС Алевтина Черникова, полученные материалы хорошо обрабатываются. Они обладают устойчивостью к коррозии и высокими проводящими свойствами. Наилучшие показатели электропроводности демонстрируют композиты с природным графитом, тогда как искусственный графит улучшает механические характеристики.

По словам старшего научного сотрудник Центра композиционных материалов МИСИС Андрея Степашкина, важным преимуществом технологии является возможность использования отходов графитового производства. Разработка не требует уникального оборудования и может найти применение в микроэлектронике, авиа- и машиностроении, а также в производстве топливных элементов.