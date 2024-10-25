В России создали эталон для измерения копий последовательностей ДНК

Россия теперь входит в число стран, обеспечивающих прослеживаемость измерений содержания ДНК к первичному эталону. Новая система предназначена для воспроизведения, хранения и передачи единиц числа копий ДНК, а также концентрации последовательностей.

Основные области применения эталона включают лабораторную медицину, биотехнологии и санитарный контроль. Эталонный комплекс включает систему для цифровой капельной ПЦР и генетический анализатор, разработанный в России, что позволит проводить направленный анализ последовательности нуклеотидов.

Генеральный директор ВНИИМ Антон Пронин подчеркнул, что аттестация вторичных эталонов и производство стандартных образцов обеспечит метрологическую точность для предприятий в различных сферах, включая диагностику, ветеринарию и экологический мониторинг.

В ближайшее время ВНИИМ планирует подать заявку на регистрацию новых калибровочных возможностей и участвовать в сличениях по измерению однонуклеотидных замен, что имеет важное значение для онкодиагностики.