В России
Опубликовано 25 октября 2024, 20:19
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В России создали эталон для измерения копий последовательностей ДНК

Эталон уже принят
Во Всероссийском научно-исследовательском институте метрологии им. Д. И. Менделеева в Санкт-Петербурге был создан государственный первичный эталон единицы числа копий последовательности ДНК. Эталон уже принят.
В России создали эталон для измерения копий последовательностей ДНК

© Ferra.ru

Россия теперь входит в число стран, обеспечивающих прослеживаемость измерений содержания ДНК к первичному эталону. Новая система предназначена для воспроизведения, хранения и передачи единиц числа копий ДНК, а также концентрации последовательностей.

Основные области применения эталона включают лабораторную медицину, биотехнологии и санитарный контроль. Эталонный комплекс включает систему для цифровой капельной ПЦР и генетический анализатор, разработанный в России, что позволит проводить направленный анализ последовательности нуклеотидов.

Генеральный директор ВНИИМ Антон Пронин подчеркнул, что аттестация вторичных эталонов и производство стандартных образцов обеспечит метрологическую точность для предприятий в различных сферах, включая диагностику, ветеринарию и экологический мониторинг.

В ближайшее время ВНИИМ планирует подать заявку на регистрацию новых калибровочных возможностей и участвовать в сличениях по измерению однонуклеотидных замен, что имеет важное значение для онкодиагностики.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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