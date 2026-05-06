В России создали эталон порошка для 3D-печати

Раньше разные лаборатории получали несопоставимые результаты при контроле размера частиц, плотности и сыпучести. Это приводило к сложностям с приемкой сырья, росту брака и долгой сертификации. Новый стандарт станет единой «мерной линейкой» для всех участников процесса, отметили в пресс-службе топливного дивизиона Росатома — компании ТВЭЛ.

Свойства эталона измерили в ВНИИНМ имени Бочвара. Образец дает стабильные и воспроизводимые результаты на разных приборах и в разных городах. Срок действия свидетельства составляет 10 лет. В Росатоме отметили, что это часть системной работы по формированию нормативной базы для аддитивных технологий в России.