В России создали фармабиотик против нейродегенеративных заболеваний

Проведенные исследования показали, что штамм Limosilactobacillus fermentum U-21 производит вещества, способные замедлить прогрессирование заболевания и улучшить состояние пациентов.

На первом этапе ученые выделили белки, ответственные за антиоксидантную и иммуномодулирующую активность бактерий. Затем был проведен метаболомный анализ, выявивший противовоспалительные соединения, такие как γ-аминомасляная кислота и ниацин.

Полученные результаты являются важным шагом в разработке новых лекарственных средств, которые могут использоваться для профилактики и комплексной терапии нейродегенеративных заболеваний. Этот фармабиотик представляет собой перспективное направление в лечении заболеваний мозга, значительно улучшая качество жизни пациентов.