В России создали ферментную композицию против устойчивого стафилококка

Опубликовано 20 мая 2026, 18:381 мин.
В России создали ферментную композицию против устойчивого стафилококкаПрепарат основан на ферменте эндолизине
Ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН получили патент на антибактериальную композицию. В ее основе лежит эндолизин. Это фермент, который бактериофаги используют для разрушения стенок бактерий. Средство предназначено для лечения раневых инфекций, вызванных стафилококком, пишет ТАСС.
© Ferra.ru
В составе также есть пропандиол для увлажнения кожи и лучшего проникновения активного вещества. Добавлен хлорид цинка для снятия воспаления и ускорения заживления. Буферный раствор поддерживает нужный уровень кислотности. В отличие от обычных антибиотиков, новая формула способна разрушать бактериальные биопленки.
Испытания провели на мышах с гнойными ранами, зараженными двумя штаммами стафилококка. Чем выше была концентрация эндолизина, тем сильнее эффект. У лечившихся животных потеря веса прекращалась через сутки. В контрольной группе без лечения снижение веса продолжалось шесть дней.