В России создали фотонный радар, способный «видеть» миниатюрные цели

Созданный макет включает источник лазерного излучения, электрооптический модулятор, оптоэлектронный генератор, фотодетектор и линию оптоволоконной передачи. Система формирует сверхширокополосные сигналы с высокой частотной стабильностью и низким уровнем шумов, что обеспечивает разрешение по дальности до нескольких сантиметров.

Фотонный подход позволяет преодолеть ограничения традиционных радаров, связанные с узкой полосой частот и нестабильностью радиосигнала, отметили в пресс-службе.

Следующим этапом ученые планируют завершить создание приемного тракта, провести испытания связки «передатчик-приемник» и разработать специализированную антенную систему.