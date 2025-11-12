В России создали фотонный радар, способный «видеть» миниатюрные цели

Опубликовано 12 ноября 2025, 14:151 мин.
В России создали фотонный радар, способный «видеть» миниатюрные целиСистема фиксирует даже птиц в зоне аэропорта
В пресс-службе Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» сообщили, что специалисты вуза разработали макет фотонного радара. Он станет основой нового радиолокационного комплекса для контроля воздушного пространства аэропортов. Устройство способно обнаруживать крайне малые объекты, включая птиц.
© Ferra.ru
Созданный макет включает источник лазерного излучения, электрооптический модулятор, оптоэлектронный генератор, фотодетектор и линию оптоволоконной передачи. Система формирует сверхширокополосные сигналы с высокой частотной стабильностью и низким уровнем шумов, что обеспечивает разрешение по дальности до нескольких сантиметров.
Фотонный подход позволяет преодолеть ограничения традиционных радаров, связанные с узкой полосой частот и нестабильностью радиосигнала, отметили в пресс-службе.
Следующим этапом ученые планируют завершить создание приемного тракта, провести испытания связки «передатчик-приемник» и разработать специализированную антенную систему.