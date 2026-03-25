В России создали геомагнитную модель для бурения скважин

Опубликовано 25 марта 2026, 17:10
В России создали геомагнитную модель для бурения скважинРазработка позволяет избегать аварий
Специалисты Института нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ СО) СО РАН разработали отечественную геомагнитную модель для Ямбургского месторождения на Ямале. Она нужна для точного управления траекторией бурения. В районах с аномальным магнитным полем породы искажают сигналы датчиков, и без корректировки скважина может отклониться от проекта. Это может привести к финансовым потерям.
Ученые собрали геолого-геофизические данные, проанализировали существующие карты и провели съемку с беспилотников. На основе этого создали 3D-модель месторождения. По словам заведующего лабораторией естественных геофизических полей Петра Дядькова, на крупных месторождениях сетка скважин очень плотная, и риск столкновений высок. Перебуривание в благоприятных условиях стоит около 1−2 миллионов рублей. Модель также помогает удерживать ствол в продуктивном пласте.
Помимо Ямбургского, разработаны модели для месторождений на севере Ямала и для Заполярного.