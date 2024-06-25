В России создали гидрогель для надежной передачи сигналов по оптоволокну

Опубликовано 25 июня 2024, 23:14
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В России создали гидрогель для надежной передачи сигналов по оптоволокнуИз плавленого кварца и щелочи
В пресс-службе Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) сообщили, что ученые вуза создали инновационный гидрогель, способный соединять волоконные линии оптоволокна из плавленого кварца и щелочи. Этот материал предотвращает потерю сигнала, обеспечивая надежную передачу информации на большие расстояния.
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Гидрогель формируется в результате взаимодействия кремнезема с гидроксидом натрия, образуя материал с высокими связующими свойствами. Использование кремнезема позволяет сохранять стабильность работы оптоволокна при высоких температурах до 300 градусов Цельсия, что невозможно при использовании полимерных клеев, отметили в пресс-службе.
Ученые подчеркивают, что разработанный метод позволяет эффективно закреплять оптическое волокно в наконечниках соединителей, что критично для промышленных и космических приложений, а также в медицине и нефтегазовой промышленности.