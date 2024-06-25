В России создали гидрогель для надежной передачи сигналов по оптоволокну

Гидрогель формируется в результате взаимодействия кремнезема с гидроксидом натрия, образуя материал с высокими связующими свойствами. Использование кремнезема позволяет сохранять стабильность работы оптоволокна при высоких температурах до 300 градусов Цельсия, что невозможно при использовании полимерных клеев, отметили в пресс-службе.

Ученые подчеркивают, что разработанный метод позволяет эффективно закреплять оптическое волокно в наконечниках соединителей, что критично для промышленных и космических приложений, а также в медицине и нефтегазовой промышленности.