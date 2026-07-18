В России создали гидрогель для восстановления мозга после травм

В состав наночастиц входит магнитное ядро из феррита марганца и пьезоэлектрическая оболочка. Под воздействием магнитного поля частицы создают локальные электрические сигналы, которые могут поддерживать формирование нервной ткани.

Основой гидрогеля стали коллаген, гиалуроновая кислота и метформин. Материал обеспечивает механическую поддержку поврежденного участка, доставку наночастиц и лекарства в нужную область, а также оказывает противовоспалительное действие, отметили в ведомстве.

Лабораторные испытания показали восстановление пространственной ориентации и памяти у животных. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Materials Chemistry B с показателем IF 5,7.