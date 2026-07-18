В России создали гидрогель для восстановления мозга после травм

Опубликовано 18 июля 2026, 23:201 мин.
В России создали гидрогель для восстановления мозга после травмМатериал сочетает стимуляцию и защиту тканей
В Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Томского политехнического университета (ТПУ) совместно с коллегами из Института катализа СО РАН, Сколтеха, Томского госуниверситета и Сычуаньского университета разработали гидрогель с магнитоэлектрическими наночастицами для восстановления мозга после черепно-мозговых травм. Материал должен одновременно стимулировать рост нервных клеток и снижать воспалительные процессы.
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В состав наночастиц входит магнитное ядро из феррита марганца и пьезоэлектрическая оболочка. Под воздействием магнитного поля частицы создают локальные электрические сигналы, которые могут поддерживать формирование нервной ткани.
Основой гидрогеля стали коллаген, гиалуроновая кислота и метформин. Материал обеспечивает механическую поддержку поврежденного участка, доставку наночастиц и лекарства в нужную область, а также оказывает противовоспалительное действие, отметили в ведомстве.
Лабораторные испытания показали восстановление пространственной ориентации и памяти у животных. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Materials Chemistry B с показателем IF 5,7.