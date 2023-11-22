В России создали гидрогель из пищевых отходов для очистки воды

Гидрогель, полученный из пищевых отходов, обладает высокой пористостью и способностью поглощать большой объем воды, а главное — значительно снижать содержание хрома, свинца, кадмия, ртути и кобальта в водных растворах.

Используя метод ультразвуковой обработки, ученые извлекли полисахариды из фруктовых отходов, которые затем использовали для создания гидрогеля. Этот гидрогель обладает высокой эффективностью в поглощении тяжелых металлов и легко удаляется из воды, делая его применимым в фильтрации и очистке воды в промышленных установках.