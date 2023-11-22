В России создали гидрогель из пищевых отходов для очистки воды

В России создали гидрогель из пищевых отходов для очистки водыОт тяжелых металлов
В пресс-службе Томского политехнического университета (ТПУ) сообщили, что ученые вуза совместно с коллегами из университета Бравиджая (Индонезия) разработали новый метод очистки воды от тяжелых металлов с использованием гидрогеля, созданного из пищевых отходов, таких как бананы, яблоки и апельсины, пишет ТАСС.
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Гидрогель, полученный из пищевых отходов, обладает высокой пористостью и способностью поглощать большой объем воды, а главное — значительно снижать содержание хрома, свинца, кадмия, ртути и кобальта в водных растворах.
Используя метод ультразвуковой обработки, ученые извлекли полисахариды из фруктовых отходов, которые затем использовали для создания гидрогеля. Этот гидрогель обладает высокой эффективностью в поглощении тяжелых металлов и легко удаляется из воды, делая его применимым в фильтрации и очистке воды в промышленных установках.