В России создали голубей-биодронов с нейроинтерфейсами

Операции проводятся с помощью стереотаксической установки, обеспечивающей точное размещение электродов без дорогостоящего оборудования. Технология уже готова к опытному внедрению и может адаптироваться для других видов птиц. Проект реализуется при поддержке Фонда НТИ.