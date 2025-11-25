В России создали голубей-биодронов с нейроинтерфейсами

Опубликовано 25 ноября 2025, 22:111 мин.
В России создали голубей-биодронов с нейроинтерфейсамиПтицами управляют через имплантированные электроды
Российская группа компаний Neiry представила технологию управления голубями с помощью вживленных нейроинтерфейсов. В мозг птиц имплантируют электроды, подключенные к стимулятору в рюкзачке на спине. Система посылает сигналы в определенные зоны мозга, вызывая желание двигаться в нужном направлении.
© Neiry
Биодроны предназначены для экологического мониторинга, поисковых операций и наблюдения за инфраструктурными объектами. Электроника питается от солнечных батарей, а продолжительность жизни птиц не отличается от обычных сородичей. Позиционирование осуществляется через GPS.
Операции проводятся с помощью стереотаксической установки, обеспечивающей точное размещение электродов без дорогостоящего оборудования. Технология уже готова к опытному внедрению и может адаптироваться для других видов птиц. Проект реализуется при поддержке Фонда НТИ.